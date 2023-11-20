Japonya borsasında 33 yılın zirvesi

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.90 yükseldi. Ay başından bu yana %8.8 yükselerek Japonya'nın Nikkei endeksi Eylül ayındaki zirveyi de aşmasının ardından hafif gerileyerek %0.52 düşüş kaydetti.

Japonya'da finans sektörü hisseleri, artık negatif faiz oranlarının sonuna gelindiği beklentisiyle kazanımlara öncülük etti. Otomotiv üreticileri zayıf yen ve yüksek ihracattan destek aldı.

Bu hafta gerçekleşecek Black Friday indirimleri, tüketici odaklı ABD ekonomisinin gücü konusunda gösterge olacak. Öte yandan bu hafta Şükran Günü tatili nedeniyle piyasalarda işlem hacimleri düşecek.

Medyada yer alan haberlere göre İsrail, ABD ve Hamas çatışmalara beş gün ara verilmesi karşılığında Gazze'de tutulan onlarca rehinenin serbest kalmasına yönelik bir anlaşmaya vardı ancak henüz anlaşma olup olmadığı resmi olarak teyit edilmedi.

Çin'in lokomotif hisseleri izleyen endeksi, merkez bankasının beklentilere paralel olarak faizleri sabit tutmasıyla %0.2 geriledi ancak dolar/yuan kurunu 7.20'nin altında belirleyerek üç ayın en düşük seviyesine indirdi.Çin'in 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranı (LPR) %3.45, 5 yıl vadeli faiz oranı ise %4.20'de sabit tutuldu.

Çin'deki çoğu kredi bir yıllık LPR ile, konut kredileri ise beş yıl vadeli LPR ile fiyatlanıyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak fazla bir ekonomik veri olmasa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini ikinci kez sabit tuttuğu son toplantısının yarın yayımlanacak tutanakları yetkililerin ne düşündüklerine dair ipucu sunacak.

Piyasalar Aralık'ta ya da gelecek yılda bir faiz artırımı geçrekleştirilmesi olasılığı olmadığını düşünürken Mart ayında faiz indirimlerinin başlaması olasılığını %30 olarak fiyatlıyorlar. Vadeli işlemlere göre, 2024 yılında toplam 100 baz puan faiz indirimine gidileceği bekleniyor.

Bu beklentilerin tahvil fiyatlarında yükselişe yol açmasıyla geçen hafta 19 baz puan düşen ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %4.45 seviyesini görerek Ekim'de %5.02 ile gördüğü zirve seviyeden uzaklaştı.

Dolarda yön aşağı

Dolar, işlemcilerin ABD'de faizlerin zirveyi gördüğü beklentilerini koruması ve Fed'in ne zaman faiz indirimlerine başlayabileceğine odaklanmalarıyla geçen hafta verdiği kayıpları sürdürdü ve iki ayın dip seviyesine geriledi.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0.26 düşüşle 103.64 seviyesine geriledi.

Dolar yen karşısında yüzde 0.43 düşüşle 148.97 seviyesinde işlem gördü.

Euro/dolar yüzde 0.14 artışla 1.0922 seviyesine yükseldi.