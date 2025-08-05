"Japonya, büyüme tahminini aşağı çekecek"

Japonya Kabine Ofisi'nin ABD'nin tarife politikalarının olası etkilerini dikkate alarak, 2025 mali yılı için gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) reel büyüme oranı tahminini ocak ayında öngörülen yaklaşık yüzde 1,2 seviyesinden aşağı çekeceği belirtildi.

Nikkei gazetesinde yer alan haberde, artan vergi gelirleri sayesinde nisan ayında başlayacak olan 2026 mali yılında birincil bütçe fazlasının, ocak ayında tahmin edilen yaklaşık 2,2 trilyon yen (14,94 milyar dolar) seviyesini aşacağı belirtildi.

Haberde yeni bir tahmin paylaşılmadı.

Nikkei'ye göre, mevcut mali yıl için beklenen bütçe açığının da Ocak ayındaki 4,5 trilyon yenlik tahminden daha dar olması öngörülüyor.