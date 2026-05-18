Japonya, ek bütçeyi yeni borçlanmayla finanse edebilir

Konuya yakın kaynaklara göre, ilave borçlanma Japonya'nın zaten bozulan mali görünümü üzerindeki baskıyı artırabilir ve uzun vadeli faizlerdeki yükselişi hızlandırabilir.

Başbakan Sanae Takaichi, yaptığı açıklamada, Maliye Bakanı Satsuki Katayama'ya geçen hafta ek bütçe hazırlıkları için çalışmalara başlaması talimatı verdiğini söyledi. Bu açıklama, daha önce ek bütçe ihtimalini dışlayan ifadelerden geri adım olarak değerlendirildi.

Norinchukin Araştırma Enstitüsü Baş Ekonomisti Takeshi Minami, faizlerdeki yükselişin yurt içi hisse senetleri üzerinde baskı oluşturması ve hisse senetleri, tahviller ile yenin aynı anda değer kaybettiği "üçlü satış" riskini artırması halinde ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerin artabileceğini söyledi. Minami, bu nedenle hükümetin ek bütçeyi hazırlarken piyasa baskılarını dikkate almasının muhtemel olduğunu belirtti.

Muhalefet lideri Yuichiro Tamaki cuma günü Maliye Bakanlığı'na sunduğu teklifte yaklaşık 3 trilyon yen, yani 18,9 milyar dolar büyüklüğünde ek bütçe çağrısında bulundu. Bu büyüklüğün ileride yapılacak tartışmalar için ölçüt oluşturabileceği ifade edildi.

Ek bütçenin, Orta Doğu'daki çatışmanın yol açtığı petrol fiyat artışlarının etkisiyle benzin ve kamu hizmetleri faturalarını sınırlamaya yönelik devlet sübvansiyonlarını finanse etmeye odaklanacağı belirtildi. Japonya ekonomisi bölgeden yapılan yakıt ithalatına yüksek derecede bağımlı bulunuyor.

Sumitomo Mitsui Banking Baş Stratejisti Daisuke Uno, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerde mali teşvik planlarının, büyümenin zayıf ve enflasyon risklerinin yüksek olduğu dönemlerde hisse senetleri, para birimi ve tahvillerde aynı anda satış baskısı yaratabildiğini söyledi.

Nomura Menkul Kıymetler İcra Kurulu faiz stratejisti Mari Iwashita, enflasyon risklerinin artması halinde BOJ'un cari mali yılın mart ayı sonuna kadar kısa vadeli faizleri yüzde 1,5'e yükseltme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.