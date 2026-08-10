Japonya Ekonomi Bakanı’ndan yen için iyimser mesaj

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Japonya Ekonomi ve Maliye Politikası Bakanı Minoru Kiuchi, yendeki değer kaybının kalıcı olmasını beklemediğini belirterek, yatırımlardaki artışın Japon para birimi açısından olumlu olacağını söyledi.

Kiuchi, hükümetin Japonya Merkez Bankası'na (BOJ) yönelik tutumunda değişiklik bulunmadığını ve merkez bankasının bağımsızlığına saygı duyduklarını ifade etti.

BOJ'un para politikası yönetimindeki performansını da olumlu değerlendiren Kiuchi, bankanın bugüne kadar politika konusunda iyi bir performans sergilediğini kaydetti.

Kiuchi'nin açıklamaları, zayıf yen ve Japonya'nın para politikası görünümünün piyasaların odağında olduğu bir dönemde geldi. Japon hükümeti son dönemde para politikasına ilişkin somut kararların BOJ'a bırakılacağını vurgularken, yendeki sert hareketler ve tahvil piyasasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Vergi indiriminin finansmanına değindi

Maliye politikasına da değinen Kiuchi, tüketim vergisinde planlanan indirimin finansmanının bir bölümünün mevcut harcamaların gözden geçirilmesi yoluyla sağlanacağını söyledi.

Japon hükümetinin gıda ürünlerindeki tüketim vergisini düşürme planının bütçede yaklaşık 5 trilyon yenlik gelir kaybına yol açması bekleniyor. Hükümet, söz konusu açığın yeni borçlanma yerine bütçe harcamalarının ve mevcut programların gözden geçirilmesiyle karşılanmasını hedefliyor.