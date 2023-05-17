Japonya ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Japonya Ekonomi Bakanı Shigeyuki Goto, Japonya'nın nominal gayri safi yurt içi hasıla'sının (GSYİH) 570,1 trilyon yen ile rekor kırdığını söyledi. GSYH, pandemi öncesindeki zirvesini ilk kez geçti.

2023 ilk çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttı. Bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,4 büyüdü.

Ekonomistler GSYH'nın yıllık yüzde 0,7 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 artmasını bekliyorlardı.

"Ekonominin, iyileşen güven, ücret artışları ve şirketlerin yatırım için güçlü iştahlarının etkisiyle ılımlı toparlanmaya devam etmesi büyük olasılık" diye konuşan Goto, küresel ekonomiden kaynaklı risklerin ihtiyatlı olmayı gerektirdiğini de vurguladı.