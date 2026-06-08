Japonya ekonomisi için büyüme oranı revize edildi

Çeyreklik bazda reel GSYH artışı yüzde 0,5 ile ön tahmine paralel kaldı. Nominal GSYH ise ilk çeyrekte yüzde 0,6 arttı. Ön tahminde nominal büyüme yüzde 0,8 seviyesindeydi.

Aşağı yönlü revizyonda, beklentilerden zayıf gelen sermaye harcamaları etkili oldu. Şirket yatırımları önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 geriledi. İlk tahminde bu kalemde yüzde 0,3 artış öngörülmüştü.

Özel tüketim yüzde 0,3 artarak ön tahminle aynı seviyede kaldı. Kamu yatırımları ise yüzde 1,5 yükseldi. Ön tahminde kamu yatırımlarındaki artış yüzde 1,4 olarak açıklanmıştı.

İç talep büyümeye 0,2 puan, dış talep ise 0,3 puan katkı yaptı. Stoklar ise büyümeyi 0,1 puan aşağı çekti. GSYH deflatörü yüzde 3,2 olarak revize edildi. Ön tahmin yüzde 3,4 seviyesindeydi.

Oxford Economics'ten Norihiro Yamaguchi, yüksek enerji fiyatları ve artan belirsizliğin tüketim ile yatırım faaliyetlerini sınırlayacağını belirtti. Yamaguchi, arz sıkıntılarının etkisiyle enflasyonun kötüleşmesi halinde hanehalkı reel gelirlerinin daha da zayıflayabileceğini, yüksek maliyetlerin şirket kârlarını baskılayarak yatırımlar üzerinde de ağırlık oluşturacağını ifade etti.

Moody's Analytics ekonomisti Stefan Angrick ise önümüzdeki yıl görünümünün zor olduğunu belirtti. Angrick, yavaşlayan enflasyon ve istikrarlı nominal ücret artışlarının 2026'da reel gelirleri desteklemesinin beklendiğini, ancak enflasyonda yeni bir sıçrama olasılığının bu senaryoyu uzaklaştırdığını kaydetti.

Japonya Merkez Bankası'nın artan maliyetlerin yükünü hafifletmek ve temel enflasyondaki hızlanma riskine karşı bu ay faiz artırması bekleniyor. Piyasalar, bankanın gelecek haftaki politika toplantısında faiz artışını neredeyse tamamen fiyatlamış durumda.

Angrick, kamu harcamalarının ekonominin sert bir daralmadan kaçınmasına yardımcı olabileceğini, ancak bu yıl güçlü bir büyümenin olası görünmediğini belirtti. Ekonomist, Japonya Merkez Bankası'nın haziran hamlesinin ardından yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceğini, ancak agresif bir faiz artırım takviminin gerekçelendirilmesinin zor olduğunu ifade etti.