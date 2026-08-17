Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

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Japonya ekonomisi, Nisan-Haziran 2026 döneminde bir önceki çeyreğe göre %0,3 büyüyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ekonomistlerin medyan tahmini %0,5 büyümeye işaret ederken, yıllıklandırılmış büyüme %1,1 oldu. Piyasa beklentisi yıllıklandırılmış bazda %2,0 seviyesindeydi.

Bir önceki çeyrekte büyüme yukarı yönlü revizyonla yıllıklandırılmış %1,9, çeyreklik bazda ise %0,5 olarak gerçekleşmişti. Böylece Japonya ekonomisi üst üste üçüncü çeyrekte de büyüme kaydetti, ancak büyüme hızı yavaşladı.

Büyümeye dış talep desteği

İkinci çeyrekte büyümenin ana desteği dış talepten geldi. İhracat ile ithalat arasındaki farkı ifade eden net dış talep, ekonomik büyümeye 0,5 yüzde puan katkı sağladı.

Buna karşılık iç talebin büyümeye katkısı eksi 0,2 yüzde puan oldu. Özel stoklardaki değişim ise büyümeyi 0,3 yüzde puan destekledi.

Nominal GSYH Nisan-Haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre %1,2 artarken, yıllıklandırılmış nominal büyüme %4,8 olarak kaydedildi.

Tüketim yatay kaldı, yatırımlar geriledi

Japonya'da ekonomik üretimin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre değişmedi. Piyasa beklentisi tüketimin %0,5 artması yönündeydi. Özel tüketim önceki çeyrekte %0,5 yükselmişti.

Özel sermaye yatırımları ise ikinci çeyrekte %1,2 geriledi. Piyasa tahmini %0,4 artışa işaret ederken, sermaye harcamaları önceki çeyrekte de %1,0 düşmüştü. Kamu sabit sermaye yatırımları da çeyreklik bazda %0,1 azaldı.

GSYH deflatörü Nisan-Haziran döneminde yıllık bazda %2,6 artarken, Ocak-Mart dönemindeki %3,2 seviyesinin altında kaldı.

BOJ'un faiz patikası gündemde

Ekonomistler, büyümenin pozitif kalmasına rağmen iç talebin zayıf görünümüne dikkat çekti. Meiji Yasuda Research Institute Kıdemli Ekonomisti Kazutaka Maeda, büyümenin olumlu olduğunu ancak ayrıntıların beklentiden daha zayıf göründüğünü belirtti. Maeda, zayıflığın geçici faktörlerden kaynaklanmış olabileceğini ve verilerin Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırım zamanlamasını değiştirmesinin beklenmediğini ifade etti.

State Street Investment Management ekonomisti Krishna Bhimavarapu da büyümenin büyük ölçüde net ihracattan kaynaklandığını, iç talebin ise esasen yatay kaldığını belirtti. Bhimavarapu, BOJ'un normalleşme sürecinde temkinli davranması gerektiğini kaydederek, eylül ayında faiz artırımı beklentisini koruduklarını ancak mevcut verilerin sonrasında daha hızlı bir normalleşme sürecini desteklemediğini değerlendirdi.

Japan Center for Economic Research'ın ağustos ayında yaptığı ankette 37 ekonomist, Japonya'nın yıllıklandırılmış GSYH büyümesinin Temmuz-Eylül döneminde ortalama %0,05'e gerilemesini bekliyor.