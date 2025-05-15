Japonya ekonomisinde daralma sinyalleri bekleniyor

Cuma günü açıklanacak veriler, Japon ekonomisinin 2025 yılının ilk üç ayında son bir yılda ilk kez küçülmüş olabileceğine işaret edebilir.

Quick tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankete göre, Japonya'nın reel GSYH'sinin Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralması beklenirken, Ekim-Aralık döneminde yüzde 0,6 büyüme kaydedildi.

Ekonomistler, ithalatın ihracattan daha fazla artması nedeniyle dış talebin ekonomi üzerinde muhtemelen baskı yarattığını söylüyor.

Ekonomistler, sermaye harcamalarının ilk çeyrekte artmasını bekliyor ancak şirketler, ABD'nin gümrük vergilerini artırmasının etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle harcamalar konusunda daha temkinli davranıyor olabilir.