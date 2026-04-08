Japonya ekonomisinde sert fren: Bileşik endeks neden 1,6 puan geriledi?

Japonya ekonomisi, nisan başı itibarıyla netleşen rakamlarla birlikte son iki ayın en belirgin ivme kaybıyla karşı karşıya kaldı. Mevcut ekonomik tabloyu yansıtan bileşik endeksin şubat döneminde 116,3 puana inmesi, Japonya'nın ihracat odaklı büyüme modelindeki kırılganlığı tescilledi. Endeksteki bu ani fren, sadece yerel bir daralmayı değil, aynı zamanda küresel çip ve otomotiv pazarındaki daralmanın Asya ayağındaki yansıması olarak değerlendiriliyor.

Çip sevkiyatı ve otomotivdeki üretim kaybı başrolde

Bileşik endeksteki 1,6 puanlık kaybın ana mimarı, Japonya'nın en güçlü olduğu iki kalem olan yarı iletkenler ve otomotiv sektörlerinden geldi. Entegre devre (IC) üretimindeki sevkiyat hacminin daralması, teknoloji ihracatını doğrudan baskı altına alırken, otomotiv sektöründe yaşanan test skandalları ve yan sanayi tedarikindeki aksamalar fabrikalardaki çarkların yavaşlamasına neden oldu. Bu iki sektördeki durağanlık, sanayi üretim endeksini aşağı çekerek genel ekonomik görünümü nisan ayı stratejilerinde temkinli tarafa itti.

Çin faktörü ve ihracat bariyeri

Japonya’nın en büyük ticaret ortağı olan Çin’deki talep dalgalanmaları, şubat verilerine negatif yansıyan bir diğer unsur oldu. Bölgedeki bayram tatilleri ve ekonomik aktivitedeki göreceli yavaşlama, Japon fabrikalarının dış sipariş hacmini nisan ayı başındaki raporlara ‘düşüş’ olarak yansıttı. Hükümet yetkilileri her ne kadar bu geri çekilmeyi ‘düşüşün duraksaması’ olarak tanımlasa da, piyasalar bu veriyi kalıcı bir durgunluk sinyali olarak okumaya devam ediyor.

Piyasaların odağı 112,4 seviyesindeki öncü göstergelerde

Mevcut durum endeksindeki sert düşüşe rağmen, gelecek aylara ışık tutan Öncü Göstergeler Endeksi'nin 112,4 seviyesine yükselmesi, yılın ikinci yarısı için zayıf da olsa bir toparlanma umudu barındırıyor. Ancak Ortadoğu'daki gerginliklerin tetiklediği enerji maliyetleri, Japonya gibi dışa bağımlı bir ekonomide bu iyimserliğin önündeki en büyük engel olarak durmaya devam ediyor. Tokyo borsasında yatırımcıların temel gündemini ise, üretimdeki bu kan kaybının Japon Yeni üzerindeki baskıyı ne ölçüde derinleştireceği ve ihracat rekabetçiliğini nasıl etkileyeceği sorusu oluşturuyor.