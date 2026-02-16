Japonya ekonomisinden dördüncü çeyrekte sınırlı büyüme

Japonya ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde bir önceki üç aya kıyasla yüzde 0,1 büyüdü.

Bu performans, üçüncü çeyrekteki yüzde 0,7’lik daralmanın ardından toparlanmaya işaret etse de ekonomistlerin yüzde 0,4’lük büyüme beklentisinin altında kaldı. Teknik resesyon genellikle art arda iki çeyrek ekonomik daralma olarak tanımlanıyor.

Japonya Merkez Bankası ocak ayında, Mart 2026’da sona erecek mali yıl için büyüme tahminini yüzde 0,7’den yüzde 0,9’a yükseltti. Banka ayrıca 2026 mali yılına ilişkin beklentisini de yüzde 0,7’den yüzde 1’e çıkardı.

Yıllıklandırılmış bazda üretim yüzde 0,2 artarken, bu oran yüzde 1,6’lık piyasa beklentisinin altında kaldı. Önceki çeyrekte ekonomi yüzde 2,3 daralmıştı. Bir yıl öncesine göre karşılaştırıldığında ise dördüncü çeyrek büyümesi yüzde 0,1 oldu; bu oran üçüncü çeyrekteki yüzde 0,6’nın gerisinde kaldı.

Veriler, Japonya’nın ikinci büyük ticaret ortağı olan ABD ile Washington merkezli ticaret anlaşması kapsamında 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdü üzerinde çalıştığı bir dönemde açıklandı.