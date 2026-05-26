Japonya enerji sübvansiyonu için bütçe yedeklerini kullanacak

Katayama, Salı günü kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu kaynağın fatura desteği için tahsis edileceğini belirtti.

Hükümet, yedek fonu daha sonra hazırlanmakta olan ek bütçe aracılığıyla 1 trilyon yene yeniden tamamlayacak. 3 trilyon yeni aşan ek bütçenin, Ortadoğu kriziyle bağlantılı olarak kurulacak yeni bir fona da kaynak sağlayacağı Kabine Ofisi tarafından açıklandı.

Katayama'nın açıklamaları, Başbakan Sanae Takaichi'nin önümüzdeki hafta erken tarihlerde parlamentoya sunulabilecek ek bütçenin takvim bazında tahvil ihracını artırmaya yol açmayacağı güvencesini vermesinin hemen ardından geldi.

Katayama, Başbakan'ın kabine toplantısında Ortadoğu'daki durumun belirsizliğini koruması nedeniyle destek önlemlerinin "elektrik ve gaz fiyat desteğiyle sınırlı kalmaksızın" esnek biçimde derlenmesi gerektiğine dikkat çektiğini aktardı.