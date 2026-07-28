Japonya, gıda ve içeceklerde vergi indirimi hazırlığında: Yüzde 8'den 1'e düşürecek

Japonya'dan gıda ve içecekte büyük vergi indirimi hazırlığı

Yerel basında yer alan haberlere göre Japonya hükümeti, gelecek yılın nisan ayından itibaren gıda ve içecek ürünlerinde uygulanan tüketim vergisini iki yıl süreyle yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmeyi planlıyor.

Söz konusu düzenlemenin, Başbakan Sanae Takaichi'nin seçim kampanyasında öne çıkan vaatlerinden birini hayata geçirmesi ve artan yaşam maliyetleri karşısında hane halkına destek sağlaması hedefleniyor.

Büyük indirim için talimat bekleniyor

Bloomberg’in aktardığına göre Takaichi’nin, düzenlemenin yasalaşması için gerekli taslak çalışmaları başlatması yönünde iktidardaki Liberal Demokrat Parti’ye (LDP) perşembe günü kadar talimat vermesi bekleniyor. Asahi, TBS ve Nikkei gazeteleri de verginin yüzde 1’e indirileceğini bildirdi.

Japonya'da vergi indiriminin finansmanı belirsizliğini koruyor

Japonya Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, hükümetin gıda ve içeceklerde tüketim vergisinin düşürülmesine yönelik görüşmelerini henüz tamamlamadığını açıkladı.

Yıllık maliyetinin 4 trilyon yenin (yaklaşık 24,4 milyar dolar) üzerinde olacağı tahmin edilen vergi indiriminin nasıl finanse edileceğine ilişkin ise henüz net bir yol haritası bulunmuyor. Bu belirsizlik, yatırımcıların Japonya'nın kamu maliyesine ilişkin endişelerini artırırken, devlet tahvili getirileri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturuyor.