Japonya Hazinesinden tahvil arzını azaltma planı

Japonya Maliye Bakanlığı, piyasa likiditesini artırma amaçlı düzenlenen ihalelerde uzun vadeli devlet tahvili arzında kesintiye gitme teklifinde bulundu.

Bu adım, ülkenin finansal stratejilerinde potansiyel bir değişikliğin sinyallerini veriyor.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan bir belgeye göre, söz konusu teklif likidite artırıcı açık artırmalarda vadesine 15,5 ila 39 yıl kalan tahvillerin ihraç miktarını her ihalede 350 milyar yenden (yaklaşık 1,69 milyar dolar) 250 milyar yene düşürmeyi öngörüyor.