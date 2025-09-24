  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Japonya Hazinesinden tahvil arzını azaltma planı
Takip Et

Japonya Hazinesinden tahvil arzını azaltma planı

Japonya Hazinesi, uzun vadeli tahvil arzını azaltmayı öneriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya Hazinesinden tahvil arzını azaltma planı
Takip Et

Japonya Maliye Bakanlığı, piyasa likiditesini artırma amaçlı düzenlenen ihalelerde uzun vadeli devlet tahvili arzında kesintiye gitme teklifinde bulundu.

Bu adım, ülkenin finansal stratejilerinde potansiyel bir değişikliğin sinyallerini veriyor.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan bir belgeye göre, söz konusu teklif likidite artırıcı açık artırmalarda vadesine 15,5 ila 39 yıl kalan tahvillerin ihraç miktarını her ihalede 350 milyar yenden (yaklaşık 1,69 milyar dolar) 250 milyar yene düşürmeyi öngörüyor.

Trump: Ukrayna, Rusya’dan tüm topraklarını geri alabilirTrump: Ukrayna, Rusya’dan tüm topraklarını geri alabilirDünya

 

Küresel Ekonomi
ABD'de mortgage faizlerinde düşüş devam ediyor
ABD'de mortgage faizlerinde düşüş devam ediyor
Çin, DTÖ'deki 'gelişmekte olan ülke' ayrıcalıklarını bırakacak
Çin, DTÖ'deki 'gelişmekte olan ülke' ayrıcalıklarını bırakacak
Alman iş dünyası güveni beklentilerin aksine geriledi
Alman iş dünyası güveni beklentilerin aksine geriledi
JPMorgan’dan ABD vizesi uyarısı: Yeni düzenleme işgücü piyasasını vurabilir
JPMorgan’dan ABD vizesi uyarısı: Yeni düzenleme işgücü piyasasını vurabilir
AB, dolandırıcılıklar için harekete geçti! Apple, Google ve Microsoft incelemeye alındı
AB, dolandırıcılıklar için harekete geçti! Apple, Google ve Microsoft incelemeye alındı
Dron saldırısı yaşanmıştı! Gazprom’un gaz işleme tesisinde üretim askıya alındı
Gazprom’un gaz işleme tesisinde üretim askıya alındı