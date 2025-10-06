Japonya hisselerinde Takaichi etkisi: Rekor seviyeye ulaştı

Japonya’nın Nikkei 225 endeksi, ülkenin iktidardaki Liberal Demokrat Partisi’nin cumartesi günü muhafazakâr Sanae Takaichi’yi yeni lider olarak seçmesinin ardından, pazartesi günü yüzde 4’ten fazla yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Bu gelişme, Takaichi’nin Japonya’nın ilk kadın başbakanı olmasının önünü açtı.

Yüzde 13 ve yüzde 12 değer kazandı

Erken saatlerdeki yükselişe, emlak, teknoloji ve döngüsel tüketim hisselerindeki kazançlar öncülük etti. Yaskawa Electric Corp hisseleri yüzde 20’nin üzerinde artarken, Japan Steel Works yüzde 14 yükseldi. Mitsubishi Heavy Industries ve Kawasaki Heavy Industries sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 12 değer kazandı.

Crédit Agricole, seçim sonuçlarının ardından hafta sonu yayımladığı notta, hükümetin “yüksek baskılı ekonomi” politikasını göz önünde bulundurarak Takaichi’nin Japonya Merkez Bankası’ndan (BOJ) genişleyici para politikasını sürdürmesini isteyeceğini belirtti. Ayrıca, Takaichi’nin 2026 Ocak ayına kadar BOJ’un faiz oranlarını 25 baz puan artırmasına da açık olabileceği ifade edildi.