Japonya hizmet sektörü 11 ayın en yavaş temposunda büyüdü

S&P Global'in cuma günü açıkladığı özel sektör anketine göre Japonya'nın hizmet sektörü büyümesi, Orta Doğu savaşından kaynaklanan belirsizlik ve artan maliyetlerin etkisiyle Nisan ayında 11 ayın en yavaş hızına geriledi.

S&P Global Japonya Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mart ayındaki 53,4 seviyesinden Nisan'da 51,0'e indi. Bu, Mayıs 2024'ten bu yana kaydedilen en düşük okuma oldu. 50'nin üzerindeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Maliyetlerde 1 yılın en sert yükselişi

Yeni siparişler Ekim 2024'ten bu yana en yavaş artışı kaydederken yeni ihracat işleri beş ayın ardından ilk kez düştü. Firmalar yüksek fiyatlar ve İran savaşıyla bağlantılı belirsizliği gerekçe gösterdi.

Girdi maliyetleri yakıt, hammadde ve personel harcamalarının etkisiyle 12 ayın en sert artışını kaydetti. Çıktı ücretleri ise firmaların artan maliyetleri müşterilere yansıtmasıyla anketin Eylül 2007'deki başlangıcından bu yana üçüncü en yüksek artış hızına ulaştı.

Pandemi sonrası en düşük iyimserlik

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Annabel Fiddes, "İş dünyasının genel havası, savaşa ilişkin süregelen belirsizlik ile olası fiyat artışları ve zayıflayan müşteri talebi endişesiyle baskı altında kalmaya devam etti. Yıllık iyimserlik, Covid-19 pandemisi döneminin ardından Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi" dedi.

İstihdam sekizinci ay üst üste artış kaydetti; ancak işe alım hızı mütevazı düzeyde kaldı ve mart ayına göre sınırlı değişim gösterdi.