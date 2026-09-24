Japonya hizmetler PMI eylülde 51,6'ya geriledi

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Japonya'da hizmet sektörüne ilişkin öncü PMI verisi eylül ayında genişlemenin sürdüğüne işaret etti. S&P Global tarafından açıklanan verilere göre hizmetler PMI ağustos ayındaki 52,5 seviyesinden eylülde 51,6'ya geriledi. Endeksin 50 eşik değerinin üzerinde kalması, sektörde aktivitenin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak son üç ayın en düşük seviyesine inilmesi, büyüme hızının belirgin şekilde yavaşladığına işaret ediyor.

PMI verilerinde 50 seviyesi kritik eşik olarak kabul ediliyor. Bu seviyenin üzerindeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor. Japonya'da hizmetler endeksinin 51,6 olarak gerçekleşmesi, sektörün daralma bölgesine geçmeden büyümeyi koruduğunu ortaya koydu.

Yeni siparişlerde artış sürüyor ama hız kesti

Hizmet sektöründe yeni iş hacmi eylül ayında da yükselişini devam ettirdi. Şirketlerin aldığı yeni siparişler artış eğilimini korurken, artış hızı ağustos ayına göre daha sınırlı kaldı. Bu görünüm iç talep tarafında toparlanmanın sürdüğünü, ancak harcama tarafında önceki aya göre bir miktar yavaşlama olduğunu gösteriyor.

Yaz döneminin sona ermesi ve hanehalkının yüksek fiyatlar karşısındaki temkinli duruşu, iç talepteki ivme kaybında etkili olan başlıklar arasında yer alıyor.

Dış talepte gerileme üçüncü aya taşındı

Japon hizmet şirketlerinin yurt dışından aldığı yeni siparişlerde düşüş eğilimi eylülde de devam etti. İhracata yönelik hizmet talebindeki zayıflama, toplam sipariş büyümesini sınırlayan en önemli başlık olarak öne çıktı. Küresel büyümedeki yavaşlama ve Asya genelinde dış talep koşullarındaki zayıflık, Japon hizmet ihracatını baskılamaya devam ediyor.

Bu tablo, iç pazarın büyümeyi tek başına sırtlamaya çalıştığını, dış pazar katkısının ise negatif bölgede kaldığını gösteriyor.

İstihdam artışı özel sektörü destekledi

Verinin en güçlü tarafı istihdam oldu. Hizmet sektöründe istihdam artışı eylül ayında hız kazandı. Firmaların mevcut iş yükünü karşılamak ve gelecek döneme yönelik beklentilerini korumak için işe alımları artırması, özel sektör genelindeki istihdam artışını da yukarı taşıdı.

Hizmet sektöründe istihdam güçlenirken dış talepteki zayıflığın sürmesi, sektörün ikili bir görünüm sergilemesine neden oldu. Bir yanda iç talep ve istihdam tarafında dirençli yapı korunurken, diğer yanda dış siparişlerdeki düşüş büyüme potansiyelini sınırlıyor.

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerde şirketlerin genel olarak iyimserliğini koruduğu, ancak maliyet baskıları ve dış talep belirsizliğinin yakından izlendiği belirtiliyor.