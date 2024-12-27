Japonya hükümeti bütçe taslağını onayladı

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya hükümeti 2025 mali yılı bütçe taslağını görüştü. Hükümet, 2025 için planlanan, 732 milyar dolara tekabül eden sosyal güvenlik ve ulusal savunma bütçe taslağını onayladı.

Bu bütçe, 2023'teki 114,38 trilyon yenlik (724 milyar dolar) bütçe rekorunu geride bıraktı.

Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve düşük doğum oranı nedeniyle bütçenin yaklaşık üçte birine tekabül eden 38,28 trilyon yenin, sosyal güvenlik giderlerine harcanacağı belirtildi.

Bütçe tasarısı, ocakta başlayacak olağan oturumda görüşülmesi için meclise sunulacak.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, başbakanlık ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oturumda bütçenin hızlı bir şekilde kabul edilmesini arzu ettiğini söyledi.

İşiba, konuya ilişkin kapsamlı açıklamaların yapılacağını ve muhalefet partilerini destek vermeye teşvik edecek bir ortam oluşturulacağını ifade etti.