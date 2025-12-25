Japonya hükümeti büyüme tahminini yükseltti

Japonya, gelecek mart ayında sona erecek mali yıl için ekonomik büyüme tahminini yukarı yönlü güncelledi ve büyümenin sonraki yıl hızlanacağını öngördü.

Başbakan Sanae Takaichi yönetimi döneminde hazırlanan ilk projeksiyonlar, artan yaşam maliyetlerinin haneler üzerindeki etkisini hafifletmeyi ve büyüme alanlarına yatırımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çarşamba günü kabine tarafından onaylanan son projeksiyonlara göre hükümet, ABD tarifelerinin beklenenden daha sınırlı etkisi nedeniyle Japonya ekonomisinin içinde bulunulan mali yılda yüzde 1,1 büyümesini bekliyor. Bu oran, ağustos ayında öngörülen yüzde 0,7’lik büyümenin de üzerinde bulunuyor.

Projeksiyonlara göre büyümenin 2026 mali yılında yüzde 1,3’e hızlanması bekleniyor. Güçlü iç tüketim ve sermaye harcamalarının, zayıf seyreden dış talebi dengeleyeceği öngörülüyor.

Hükümet, vergi indirimleri ve enflasyondaki ılımlı seyrin hane halkı harcamalarını desteklemesiyle tüketimin gelecek mali yılda yüzde 1,3 artacağını, bu oranın 2025 mali yılı için öngörülen seviyeye eşit olduğunu belirtti.