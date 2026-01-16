Japonya ile İtalya’dan kritik mineraller ve ekonomik güvenlikte ortak adım

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, göreve gelmesinin ardından Tokyo’da bir Avrupa ülkesi liderini ilk kez ağırladı. Takaiçi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile başkentte bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Ekonomik güvenlik ve stratejik adımlar

Görüşmelerde, kritik minerallerin tedarik zincirlerinin daha dayanıklı hale getirilmesi ve ekonomik güvenlik alanında eşgüdümlü adımlar atılması konusunda uzlaşı sağlandı. Taraflar, bu alanlarda yakın temasın sürdürülmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

İki lider ayrıca, uzay alanındaki temasların kurumsal bir çerçeveye kavuşturulması amacıyla Japonya ve İtalya arasında bir istişare mekanizması oluşturulacağını açıkladı. Bu adımın, teknik ve stratejik alanlardaki temasları artırması hedefleniyor.

Görüşmede, Japonya ile İtalya arasındaki mevcut stratejik ortaklığın kapsamının genişletilmesi de gündeme geldi. Taraflar, güvenlik ve kültür başta olmak üzere farklı alanlardaki ilişkilerin derinleştirilmesi amacıyla ortaklığın “özel stratejik ortaklık” seviyesine çıkarılması konusunda mutabakata vardı.

Basın toplantısında konuşan Başbakan Takaiçi, uluslararası sistemin çok sayıda krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, Hint-Pasifik bölgesinde stratejik koşulların giderek daha karmaşık hale geldiğine dikkat çekti. Takaiçi, bu ortamda benzer değerleri paylaşan ülkeler arasındaki yakın temas ve koordinasyonun her zamankinden daha fazla önem kazandığını vurguladı.