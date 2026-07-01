Japonya imalat sektörü 12 yılın en güçlü çeyreğini tamamladı

S&P Global Japonya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayıstaki 54,5 seviyesinden haziranda 54,8'e yükseldi. Böylece faaliyet koşulları üst üste altıncı ay iyileşti. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor.

Haziran verisi, Nisan 2026'nın ardından Ocak 2022'den bu yana kaydedilen en hızlı ikinci iyileşme oldu. İzlenen üç ana pazar grubunun tamamında iş koşulları güçlenirken, en belirgin artış ara malı üreticilerinde görüldü.

Japonya'daki fabrikalar ikinci çeyreğin sonunda üretimlerini artırmaya devam etti. Üretimdeki büyüme Ocak 2022'den bu yana en yüksek ikinci hızına ulaşırken, şirketler artışın temel nedeni olarak güçlenen satışları gösterdi.

Japon mamullerine yönelik toplam talep, 2022 başından bu yana en hızlı oranda arttı. Yeni siparişlerdeki yükselişte genel talep koşullarındaki iyileşmenin yanı sıra, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı fiyat ve tedarik şokuna karşı müşterilerin stoklarını artırması etkili oldu.

Toplam yeni siparişlerdeki güçlü artışa rağmen ihracat siparişlerindeki büyüme yavaşladı. Bununla birlikte dış talep genel olarak güçlü seyrini korudu. Yapay zekâ bağlantılı teknolojiler ve yarı iletkenlere yönelik talep de yeni iş hacmini destekledi.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Annabel Fiddes, Japon üreticilerin haziranda 12 yılı aşkın sürenin en güçlü çeyreklik performansını kaydettiğini belirtti. Fiddes, üretimin müşteri talebindeki belirgin iyileşmenin desteğiyle güçlü biçimde arttığını ve toplam yeni işlerin yaklaşık dört buçuk yılın en hızlı yükselişini gösterdiğini ifade etti.

Orta Doğu'daki çatışmanın neden olduğu sevkiyat gecikmeleri ve tedarikçi sıkıntıları, teslimat performansında ciddi bozulmaya yol açtı. Girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki hızlı artışlarla birlikte enflasyonist baskılar, anketin başladığı 2001'den bu yana en yüksek seviyelere yakın seyretti.

Şirketlerin stok artırma faaliyetlerinin kısa vadede zayıflayabileceği, maliyetlerin yükselmeye devam etmesi ve müşteri harcamalarının baskı altında kalması halinde güçlü performansın yılın ikinci yarısında sürdürülmesinin zorlaşabileceği belirtildi.