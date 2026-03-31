Japonya iş gücü piyasasında sürpriz toparlanma

Japonya’da şubat ayında sanayi üretimi aylık bazda %2,1 gerileyerek piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre üreticiler mart ayında üretimin %3,8, nisan ayında ise %3,3 artmasını öngörüyor.

Japonya iş gücü piyasasında sürpriz toparlanma
Perakende satışlar şubatta yıllık bazda %0,2 düşerek beklentilerin altında kaldı. Satışların toplam değeri 50,3 trilyon yen olurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre satılan mal miktarı %0,9 arttı, aylık bazda ise %1 azaldı. Mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar aylık bazda %2,0 gerileyerek 12,2 trilyon yen (yaklaşık 76,1 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Toptan satışların değeri ise 38,2 trilyon yen oldu; yıllık bazda %1,3 artış, aylık bazda %1,2 düşüş kaydedildi.

İşgücü piyasasında ise işsizlik oranı şubatta mevsimsellikten arındırılmış bazda %2,6 olarak açıklandı. Bu oran ocak ayındaki %2,7 seviyesinden gerileyerek beklentilerin altında kaldı. İş ilanları başvuru oranı ise 1,19’a yükselerek ocak ayındaki 1,18 seviyesinin üzerine çıktı ve işgücü talebinde sınırlı artışa işaret etti.

