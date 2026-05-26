Japonya küresel alacaklılık sıralamasında üçüncülüğe düştü

Japonya Maliye Bakanlığı'nın Salı günü açıkladığı verilere göre Japon hükümeti, şirketleri ve bireylerinin elinde bulundurduğu net dış varlıklar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 artışla 561,75 trilyon yen seviyesine (3,53 trilyon dolar) ulaştı.

Japon şirketlerinin güçlü yurt dışı yatırımları, birleşme ve satın alma faaliyetleri ile yerleşiklerin elindeki yabancı menkul kıymetlerdeki değer artışlarının etkisiyle sekizinci yıl üst üste büyüme kaydeden net dış varlıklar, rekor kırmış olmasına rağmen ülkenin sıralamadaki düşüşünü engelleyemedi.

Japonya, 34 yıllık liderliğin ardından bir önceki yıl Almanya'ya kaptırdığı birinciliğin ardından bu kez ikinci sırayı da Çin'e bıraktı. Bakanlığın Uluslararası Para Fonu verilerine dayanan açıklamasına göre 675,5 trilyon yen net dış varlıkla Almanya dünya sıralamasında liderliğini korurken 636,3 trilyon yen ile Çin ikinci sıraya yükseldi. Her iki ülkenin net dış varlıklarının yıllık ticaret fazlalarıyla desteklendiği belirtildi.

Japonya'da ise net dış varlıkların büyümesi kısmen dış yükümlülüklerdeki belirgin artış nedeniyle sınırlı kaldı. Japon borsasının güçlü performansı, yerleşik olmayan yatırımcıların elindeki Japon menkul kıymetlerinde 62,2 trilyon yen tutarında yukarı yönlü bir değerleme artışına yol açarak dış yükümlülükleri şişirdi.