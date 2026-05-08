Japonya, mayıs ayı başındaki tatili döneminde döviz piyasasına müdahale etti

Japonya'nın, 30 Nisan'da gerçekleştirdiği yen alım operasyonlarına ek olarak, mayıs başındaki tatil döneminde de döviz piyasasına müdahalede bulunduğu bildirildi. Konuya yakın bir kaynağın cuma günü Reuters'a verdiği bilgilere göre, söz konusu müdahaleler piyasa likiditesinin düşük olduğu tatil dönemlerine denk getirildi. Kaynak, müdahalelerin kesin zamanlaması, sıklığı veya ölçeği hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para piyasası verilerinden yola çıkarak yapılan hesaplamalar, Japonya'nın 1 Mayıs ile 6 Mayıs arasındaki dönemde 5 trilyon yen (32 milyar dolar) kadar harcamış olabileceğine işaret ediyor.

Japonya, İran savaşıyla bağlantılı enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle dolar karşısında son iki yılın en düşük seviyesine gerileyen yeni desteklemek amacıyla 30 Nisan'da da piyasaya müdahale etmişti. BOJ verileri, o dönemki operasyonun maliyetinin yaklaşık 35 milyar dolar seviyesine ulaştığını gösteriyor.