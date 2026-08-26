Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, Jackson Hole’a katılmayacak
BOJ Başkanı Ueda, Jackson Hole toplantılarına katılmayacak; yerine faiz artışı yanlısı kurul üyesi Tamura katılacak.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, program çakışması gerekçesiyle bu hafta Wyoming'deki Jackson Hole toplantısına katılmayacak. Ueda'yı BOJ yönetim kurulu üyesi Naoki Tamura temsil edecek. Faiz artırımı yanlısı tutumuyla bilinen Tamura'nın toplantıda medyayla görüşmesi öngörülmüyor.
Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'daki ilk konuşmasında ABD para politikasına ilişkin vereceği sinyaller, yen ve tahvil faizleri üzerindeki etkileri nedeniyle Japonya açısından kritik önem taşıyor.
Ekonomistler, BOJ'un politika faizini 17-18 Eylül toplantısında yüzde 1'den yüzde 1,25'e yükseltmesini bekliyor.
BOJ Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun Perşembe günü yapacağı konuşma ve basın toplantısı, Eylül faiz artırımına ilişkin önemli ipuçları sunabilir.