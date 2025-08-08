Japonya Merkez Bankası, 'bekle ve gör' modundan çıkacak mı?

BoJ'un yayımladığı özete göre, Bankanın politikacıları, ABD gümrük vergilerinin etkilerini değerlendirmek için en az iki ila üç aya ihtiyaç duyulacağını belirtti. Ancak, eğer ABD ekonomisi kendi tarife politikalarının etkisine beklenenden daha iyi dayanabilirse, bu durum Japon ekonomisine verilecek zararı da sınırlayacak.

Toplantı özetine göre, bu senaryoda bankanın mevcut "bekle-gör" duruşundan yıl sonuna kadar çıkmasının mümkün olabileceği ifade edildi.

BoJ 31 Temmuz'da politika faizini yüzde 0,5 seviyesinde sabit tutarken, fiyat tahminlerini yükseltmiş ve küresel ticaret ortamındaki belirsizliklere ilişkin görüşünü yumuşatmıştı. Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında BoJ Başkanı Kazuo Ueda, yakın vadede bir hamle beklentilerini düşürmüştü.