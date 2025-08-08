  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Japonya Merkez Bankası, 'bekle ve gör' modundan çıkacak mı?
Takip Et

Japonya Merkez Bankası, 'bekle ve gör' modundan çıkacak mı?

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) geçen haftaki politika toplantısındaki görüşlerin özetine göre yönetim kurulu üyelerinden biri, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin etkilerine bağlı olarak yıl sonuna doğru potansiyel bir faiz artırımı sinyali verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya Merkez Bankası, 'bekle ve gör' modundan çıkacak mı?
Takip Et

BoJ'un yayımladığı özete göre, Bankanın politikacıları, ABD gümrük vergilerinin etkilerini değerlendirmek için en az iki ila üç aya ihtiyaç duyulacağını belirtti. Ancak, eğer ABD ekonomisi kendi tarife politikalarının etkisine beklenenden daha iyi dayanabilirse, bu durum Japon ekonomisine verilecek zararı da sınırlayacak.

Toplantı özetine göre, bu senaryoda bankanın mevcut "bekle-gör" duruşundan yıl sonuna kadar çıkmasının mümkün olabileceği ifade edildi.

BoJ 31 Temmuz'da politika faizini yüzde 0,5 seviyesinde sabit tutarken, fiyat tahminlerini yükseltmiş ve küresel ticaret ortamındaki belirsizliklere ilişkin görüşünü yumuşatmıştı. Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında BoJ Başkanı Kazuo Ueda, yakın vadede bir hamle beklentilerini düşürmüştü.

MSCI, 4 Türk şirketini endeksten çıkardıMSCI, 4 Türk şirketini endeksten çıkardıFinans

 

Küresel Ekonomi
Çin'in otomobil satışları ve ihracatı yükseldi
Çin'in otomobil satışları ve ihracatı yükseldi
Almanya'daki şirketlerin yarısına yakını sipariş sıkıntısı çekiyor
Almanya'daki şirketlerin yarısına yakını sipariş sıkıntısı çekiyor
İşte JPMorgan'ın Fed'den 'faiz' beklentisi
İşte JPMorgan'ın Fed'den 'faiz' beklentisi
Japonya'da iflas eden şirket sayısı yılın zirvesinde
Japonya'da iflas eden şirket sayısı yılın zirvesinde
Altın vadeli işlemleri ABD'nin külçe gümrük vergisi haberleriyle rekor kırdı
Altın vadeli işlemleri ABD'nin külçe gümrük vergisi haberleriyle rekor kırdı
ABD, bir kiloluk külçe altına gümrük vergisi koydu
ABD, bir kiloluk külçe altına gümrük vergisi koydu