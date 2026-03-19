Japonya Merkez Bankası (BOJ) faizleri sabit tuttu
Japonya Merkez Bankası (BOJ), faiz oranlarını beklendiği gibi yüzde 0,75'te sabit tuttu ancak İran savaşı nedeniyle enflasyon risklerinin artık yukarı yönlü olduğunu belirtti.
Merkez bankasının açıklamasına göre, dokuz üyeli kurulun sekiz üyesi faizin sabit tutulması yönünde oy kullandı.
BOJ açıklamasında, kısa vadede enflasyonun geçici olarak yüzde 2’nin altına düşmesinin beklendiği, ancak Orta Doğu’daki çatışmanın “ham petrol fiyatlarındaki son artıştan etkilenen yukarı yönlü baskı” yaratacağı ifade edildi.
Bu karar, Tokyo’nun enerji fiyatlarının yükselmesine yol açan İran krizinin etkileriyle başa çıkmaya çalıştığı bir dönemde geldi. Japonya, enerji ithalatının yaklaşık yüzde 95’ini Orta Doğu’dan sağlıyor.
Ülke, ham petrol stoklarını serbest bırakırken, Sanae Takaichi, perakende benzin fiyatlarını litre başına yaklaşık 170 yen civarında “kontrol altında” tutma sözü verdi.