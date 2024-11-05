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Japonya Merkez Bankası faiz artıracak mı? İşte yeni tahmin

BOJ Yönetim Kurulu eski üyesi Sakurai, Banka'nın önümüzdeki aylarda faiz oranlarını artırmasının muhtemel olduğunu, siyasi ve piyasa gelişmeleri konusunda daha fazla netliğin olacağı Ocak ayının en olası zamanlama olarak ortaya çıktığını söyledi.

Haber Merkezi
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Japonya Merkez Bankası faiz artıracak mı? İşte yeni tahmin
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Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu eski üyesi Makoto Sakurai, merkez bankasının şu anda %0,25 olan kısa vadeli borçlanma maliyetlerini, Başkan Kazuo Ueda'nın Nisan 2028'deki görev süresinin sonuna kadar yüzde 1,5 veya yüzde 2'ye çıkarmayı hedefleyeceğini söyledi.

Sakurai, “BOJ muhtemelen gelecek yıl Mart ayına kadar faizleri bir kez daha artırmak istiyor. Kesin zamanlama büyük ölçüde piyasa ve siyasi gelişmelere bağlı olacak. İç politika hala değişkenlik gösterirken, Aralık ayında harekete geçmek zor olabilir. BOJ'un tüketim ve ücret artışının devam edip etmeyeceği de dahil olmak üzere daha fazla veriye sahip olacağı için Ocak ayı daha olası görünüyor” dedi.

Ancak Sakurai, yenin Temmuz ayında dolar karşısında gördüğü 162 seviyesine doğru düşüşünü sürdürmesi halinde Aralık ayında faiz artırımı ihtimalinin artacağını söyledi.

Sakurai, “Başkan Ueda geçen haftaki basın toplantısında faizleri artırmaya devam etme kararlılığını vurguladı, bu da BOJ'un aşırı yen düşüşlerini tetiklemekten kaçınma arzusunu yansıtıyor gibi görünüyor” dedi.

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