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Japonya Merkez Bankası faiz artırımlarına ara verir mi?

Reuters tarafından gerçekleştirilen ankete göre, ekonomistlerin çoğu Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) ABD gümrük vergilerinin etkilerini değerlendirmek için faiz artırımlarına eylül ayına kadar ara vermesini bekliyor, ancak küçük bir çoğunluk hala yıl sonuna kadar en az 25 baz puanlık bir artış öngörüyor.

Haber Merkezi
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Japonya Merkez Bankası faiz artırımlarına ara verir mi?
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7-13 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankette ekonomistlerin %95'i, 62 ekonomistin 59'u, BOJ'un 17 Haziran'da sona erecek bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarında değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

Geçen aya göre bir değişimle, ekonomistlerin %67'si, 58 ekonomistin 39'u, Temmuz-Eylül çeyreğinde borçlanma maliyetlerinin mevcut %0,50 seviyesinde kalmasını bekliyor. Nisan ayında yapılan bir ankette katılımcıların yaklaşık %36'sı, yani azınlık, bu dönemde faiz oranında bir değişiklik olmayacağını öngörmüştü.

Sompo Institute Plus kıdemli ekonomisti Masato Koike, “BOJ, Trump'ın gümrük tarifelerinin etkisini değerlendirmek için şimdilik faiz oranlarını artıramayacak” dedi.

Yine de ankete katılanların %52'si yıl sonuna kadar temel faiz oranında en az 25 baz puanlık bir artış öngörüyor.

Eylül sonu için medyan tahmin Nisan anketindeki %0,75'in aksine %0,50 olurken, Aralık sonu tahmini değişmeyerek %0,75'te kaldı.

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