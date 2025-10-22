  1. Ekonomim
Japonya Merkez Bankası faiz artırır mı? İşte ekonomistlerin beklentisi

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) ekim veya aralık ayında politika faizini artırması bekleniyor. Reuters’ın 14-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu, Mart 2025 sonuna kadar faizlerin en az 25 baz puan artırılacağını öngörüyor.

75 ekonomistin katıldığı ankette %60’ı, yani 45 kişi, BOJ’un bu çeyrekte kısa vadeli faiz oranını %0,50’den %0,75’e çıkaracağını tahmin etti. Mart sonuna kadar ise 67 yanıtlayanın 64’ü (%96) faizlerin en az %0,75’e ulaşacağını öngörüyor.

BOJ’un bir sonraki faiz artırımını ne zaman gerçekleştireceğine dair soruya cevap veren 35 ekonomistin %46’sı ocak ayını işaret ederken, %31’i aralık, %14’ü ise ekim ayını tercih etti.

Daiwa Securities Kıdemli Ekonomisti Kento Minami, "BOJ politika kurulundaki denge, açıkça faiz artırımı yönüne kayıyor" dedi. Minami, yurt içi siyasi belirsizliklerin ve küresel ekonomik koşulların faiz artırımının zamanlamasını geciktirebileceğini, ancak yenin değer kaybının enflasyonda yukarı yönlü riskleri artırdığını belirtti. "Erken faiz artırımına dair gerekçe değişmedi" dedi.

Yeni başbakan Sanae Takaichi’nin göreve başlamasıyla birlikte hükümetin maliye politikaları da gündemde. “Sorumlu, proaktif mali politikalar” çerçevesinde enerji ve ekonomik güvenlik gibi alanlarda kamu harcamalarını artırma sözü veren Takaichi’nin merkez bankası üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı düşünülüyor. Ankete katılan 30 ekonomistin 20’si (%67), Takaichi’nin başbakanlığının BOJ’un sıkılaşma adımlarını geciktirmeyeceğini belirtti.

