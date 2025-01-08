Japonya Merkez Bankası faiz artırmaya devam edecek mi?

24 Aralık'ta yayınlanan Temsilciler Meclisi yıllık dergisine sunulan bir araştırma makalesinde Kuroda, beklenen faiz artışlarına rağmen, artan reel ücretlerin tüketimi desteklemesiyle Japonya ekonomisinin bu yıl ve sonrasında %1'in üzerinde büyüme kaydedeceğini öngördüb

"BOJ'un ekonomik ve fiyat gelişmelerini göz önünde bulundurarak faiz oranlarını kademeli olarak artırma yönündeki temel duruşunda bir değişiklik yok gibi görünüyor" diyen Kuroda, "Bunun nedeni, enflasyonu sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde %2 hedefinde tutması muhtemel olan olumlu bir ücret-enflasyon döngüsünün devam etmesidir" dedi. Kuroda, Japonya ekonomisini ne soğutan ne de aşırı ısıtan seviyeyi tahmin etmenin zorluğu nedeniyle BOJ'un sonunda faiz oranlarını ne kadar artıracağının belirsiz olduğunu da sözlerine ekledi.

Kuroda, daha yüksek borçlanma maliyetlerinin, ellerinde bol miktarda nakit bulundurdukları için firmalara fazla zarar vermeyeceğini, hane halkının ise büyük tasarruflarına ödenen faizlerin artmasından "büyük kazançlar" elde edeceğini söyledi. Kuroda, Japonya'nın devasa kamu borcunu finanse etmenin artan maliyeti nedeniyle en büyük acının hükümete düşebileceğini vurguladı.