Japonya Merkez Bankası faiz kararına hazırlanıyor: Gözler yeni adımda
Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ), yükselen petrol maliyetlerinin de etkisiyle devam eden enflasyon baskıları karşısında cuma günü politika faizini 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarması bekleniyor.
Üç ay sonra ilk faiz artışı
Beklenen faiz artışı, BOJ’nin üç aylık aranın ardından gerçekleştireceği ilk artış olacak.
Faiz oranındaki yükselişin, bankanın ekonomi için nötr kabul ettiği seviyelere doğru ilerlemesini sağlaması bekleniyor.
Japonya düşük faiz döneminden uzaklaşıyor
BOJ’nin yeni bir faiz artışına gitmesi, Japonya’nın uzun yıllar boyunca uyguladığı ultra düşük faiz politikasından kademeli olarak uzaklaşması anlamına gelecek.
Bu süreç aynı zamanda yenin küresel piyasalarda düşük maliyetli fonlama para birimi olarak kullanılmasına dayanan uzun dönemli yapının da değişmesine işaret ediyor.
Enflasyon baskıları merkez bankalarını zorluyor
BOJ’nin olası faiz artışı, küresel ölçekte merkez bankalarının enflasyon risklerine odaklandığı bir döneme denk geliyor.
Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artışının ardından Japonya’nın da sıkılaşmaya yönelmesi beklenirken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta içinde faiz politikasında sıkılaşma yönünde adım atması öngörülüyor.
Piyasaların gözü Ueda’nın mesajlarında
Piyasalar BOJ’nin faiz artışını büyük ölçüde fiyatlamış durumda. Bu nedenle yatırımcıların asıl odağında, kararın ardından BOJ Başkanı Kazuo Ueda’nın vereceği mesajlar bulunuyor.
Özellikle gelecek faiz artışlarının zamanlaması ve hızına ilişkin sinyallerin, Japonya’nın para politikasının yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.