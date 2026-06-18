Japonya Merkez Bankası için yeni faiz artışı beklentisi güçlendi

Japonya Merkez Bankası'nı (BOJ) izleyen ekonomistlerin büyük çoğunluğu, merkez bankasının bu yıl sonuna kadar faizi yeniden artıracağını öngörüyor. Bloomberg'in anketine göre 44 ekonomistin yüzde 90'ı, BOJ'un kıyaslama faizini yüzde 1'den artıracağını ve bunun aralık toplantısına kadar gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Ankete katılanların yüzde 52'si aralık ayını, yüzde 36'sı ise ekim ayını olası faiz artışı için en yüksek olasılıklı dönem olarak işaret etti. Bir sonraki artışın en erken ne zaman gelebileceğine ilişkin ayrı bir soruya verilen yanıtlarda ise katılımcıların yaklaşık dörtte biri eylül ayını gösterdi.

BOJ, bu haftanın başında Aralık 2024'ten bu yana ilk kez borçlanma maliyetlerini artırarak faizi 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Merkez bankası, temel enflasyonun yüzde 2 hedefini aşma riskine dikkat çekti.

Enflasyon riski yükseldi

Capital Economics Asia-Pacific Başkanı Marcel Thieliant, anket yanıtında BOJ'un ekonomik faaliyetlere yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını, enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin ise arttığını değerlendirdiğini belirterek ekim ayında yeni bir artış, ardından 2027'de üç ek artış beklediklerini ifade etti. Bu senaryoda BOJ'un gecelik faizi 2027 sonunda yüzde 2 seviyesine ulaşmış olacak.

Anketin medyan tahminine göre, BOJ faizinin bu döngüde yüzde 1,75'te zirve yapacağı öngörülüyor; bu tahmin, ayın başındaki ankette belirlenen yüzde 1,5'lik medyan tahminin üzerinde.

Nomura Securities Baş Stratejisti Naka Matsuzawa ise ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz artışına yönelmesiyle birlikte BOJ'un geride kalmamak için faiz artış temposunu hızlandırmak zorunda kalabileceğini söyledi.