Japonya Merkez Bankası ne zaman faiz artırabilir?

6-13 Ocak tarihleri arasında, erken seçim kararı açıklanmadan önce yapılan ankete katılan analistlerin büyük çoğunluğu, BOJ’un aralık ayında yaptığı 25 baz puanlık artışın ekonomi üzerindeki etkilerini görmek için aceleci davranmak istemeyeceğini belirtti. Ancak yenin değer kaybının ithalat kanalıyla maliyet baskılarını artırması durumunda Banka’nın daha erken harekete geçebileceği ifade ediliyor.

BOJ, aralık ayındaki faiz artışı ile bir önceki artış olan Ocak 2025 arasına 11 ay koymuştu. Son ankete katılan 67 ekonomistten yalnızca ikisi, BOJ’un ocak ve mart toplantılarında faiz artırımı yapabileceğini öngördü; geri kalanlar bu toplantılarda faizin sabit tutulmasını bekliyor.

Buna karşın, katılımcıların yüzde 76’sı — 66 ekonomistten 50’si — politika faizinin eylül sonuna kadar en az yüzde 1 seviyesine ulaşacağını düşünüyor. Bu oran geçen ayki ankette yüzde 69 seviyesindeydi. İki analist ise faizin yüzde 1,25’e kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Mizuho Securities kıdemli piyasa ekonomisti Yusuke Matsuo, “Politika faizinin 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmış olması, sıkılaşmanın etkilerinin daha dikkatli değerlendirilmesini gerektiriyor. Ayrıca Ekonomik Görünüm Raporu’nun yayımlanacağı temmuz toplantısının tercih edilmesi daha olası görünüyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Bir sonraki faiz artışının zamanlamasına ilişkin ay belirten 37 ekonomistin yüzde 43’ü temmuz ayını işaret ederken, yüzde 27’si haziranı, yüzde 8’erlik kesimler ise nisan, ekim ve “Ocak 2027 veya sonrası” seçeneklerini dile getirdi.

Sumitomo Mitsui Trust Bank kıdemli ekonomisti Junki Iwahashi de, “Son faiz artışının reel ekonomi üzerindeki etkilerini verilerle teyit etmek yaklaşık altı ay sürebilir,” diyerek bir sonraki artışın yaz aylarında gelmesini beklediğini söyledi.