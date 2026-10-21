Japonya Merkez Bankası üç ayda bir faiz artırımına mı hazırlanıyor?

Bir sonraki faiz hamlesinin aralık ya da ocak ayında gerçekleşebileceğini öngören Maeda, politika faizinin önce %0,75'e, ardından yaz aylarında %1 seviyesine çekilmesinin beklendiğini aktardı. Söz konusu seviye, BoJ'un ekonomiyi ne soğutan ne de ısıtan nötr faiz olarak değerlendirdiği %1 ila %2,5 bandının alt sınırına işaret ediyor.

Enflasyon riski vurgusu

Enflasyonla mücadelede geç kalınması riskine dikkat çeken Maeda, faiz artırımlarında yavaş davranılmasının belirgin yan etkiler yaratacağını vurguladı. Politika normalleşmesinde çok yavaş hareket edilmesinin bir yandan büyük şehirlerde konut fiyatlarını tırmandırabileceğini, diğer yandan Yen'in zayıflaması yoluyla hanehalkının borç ve yaşam maliyetini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Genişlemeci maliye politikası baskı oluşturuyor

Genişlemeci maliye politikasının da enflasyonu yukarı itebileceğini söyleyen Maeda, bu durumun borç yükü ve piyasalar üzerindeki baskıyı artırdığına değindi. BoJ, geçen yıl on yıl süren teşvikleri sonlandırarak ocak ayında faizi %0,5'e çıkarmıştı. O tarihten bu yana faizi sabit tutan BoJ, gıda fiyatları öncülüğünde enflasyonun üç yılı aşkın süredir %2 hedefinin üzerinde kalmasıyla yeni bir artırım için alan arıyor.