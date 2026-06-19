Japonya Merkez Bankası uyardı: Faiz artışında gecikme ekonomik çöküşü tetikleyebilir

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, faiz artışlarının gecikmesi durumunda merkez bankasının ilerleyen dönemde çok daha agresif bir sıkılaştırmaya gitmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu. Himino, parlamentoda yaptığı konuşmada zamanında yapılacak politika adımlarının enflasyonu hedefte tutmak ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi desteklemek açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

BOJ bu hafta başında faizi 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1'e çıkardı. Himino'nun açıklamaları, piyasaların bu yıl en az bir faiz artışı daha beklentisini pekiştirdi.

Himino, enflasyonun şu an ağırlıklı olarak enerji fiyatlarındaki yükseliş ve zayıf yen kaynaklı maliyet baskısından beslendiğini; ancak bu tür bir enflasyonun genel fiyat eğilimini yukarı çekmesi halinde politika adımı atılacağını belirtti. Üretici fiyatlarının Nisan'da beklenenden hızlı yükseldiğine dikkat çeken Himino, yüksek petrol maliyetlerinin tüketici fiyatlarına yansımasının yaz aylarında belirginleşmeyi sürdüreceğini öngördü.

Taze gıda hariç tüketici fiyatları Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak BOJ'un yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam etti. Hükümetin benzin fiyatlarına yönelik sübvansiyonları enflasyonu sınırlayan etkenler arasında yer aldı.

Himino, döviz kurlarının para politikasının doğrudan hedefi olmamakla birlikte fiyatları etkileyen kritik bir unsur olduğunu vurgulayarak kur dalgalanmalarının geçmişe kıyasla fiyatları daha kolay etkileyebildiğini söyledi. Dolar, 161,12 yen düzeyinde seyrederek 160 eşiğini aşmış durumda. Maliye Bakanı Satsuki Katayama ise spekülatif hareketlere karşı kararlı adımlar atılacağını açıkladı.