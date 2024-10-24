Japonya Merkez Bankası yeniden faiz artıracak mı?

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin çoğuna göre Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gösterge faiz oranını değiştirmemesi ve aralık ya da ocak ayında artırması bekleniyor.

Ankete göre, 53 BOJ gözlemcisinin neredeyse tamamı 31 Ekim'de yapılacak iki günlük toplantının sonunda faiz artırımına gidilmeyeceğini öngörüyor.

53'lük bir kesim Aralık ayında faiz artırımına gidileceğini öngörerek en popüler zamanlamayı koruyor. Ocak ayında faiz artırımı bekleyenlerin oranı yüzde 19'dan yüzde 32'ye yükselirken, bu ay için beklentilerde düşüş gözlendi.

Ankete katılanların yaklaşık yarısı, Başbakan Ishiba'nın güvercin yorumlarına devam etmesinin zor olduğunu, zira bu yorumların yenin zayıflamasını teşvik edeceğini söyledi. Yanıtların medyan tahminine göre, yen 155'e ulaşırsa, Ishiba faiz artırımı konusunda daha fazla kabul sinyali verecek.