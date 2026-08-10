Japonya Merkez Bankası’nda eylül faiz artışı beklentisi arttı

BOJ, haziran ayında politika faizini yüzde 1'e yükselttikten sonra 31 Temmuz'da sona eren toplantısında faizi sabit tutmuş ancak yakın vadede yeni bir artış sinyali vermişti. Temmuz toplantısında birçok üye, zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırması, güçlü yapay zekâ talebinden kaynaklanan fiyat baskıları ve Orta Doğu'daki çatışmanın yakıt maliyetlerini yükseltmesi nedeniyle çekirdek enflasyonun yüzde 2 hedefini aşma riskine daha fazla odaklanılması gerektiğini savundu.

Bir kurul üyesi, enflasyonun yukarı yönlü sapma riskine artık daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek faiz artışlarının piyasanın beklediğinden daha hızlı olabileceğini söyledi. Bir diğer üye ise para politikasının odağının enflasyonu yüzde 2'ye çıkarmaktan, hedefin üzerine taşmasını önlemeye kaydığını ifade ederek beklemenin riskinin artık sınırlı olmadığını ve parasal gevşekliğin azaltılma hızının artırılması gerektiğini savundu.

Üçüncü bir görüşte ise BOJ'un sabit bir faiz artırımı temposuna bağlı kalmaması, bunun yerine fiyatlardaki yukarı yönlü sapmayı önleme kararlılığını piyasalara açık biçimde göstermesi gerektiği belirtildi. Bazı diğer üyeler de yükselen enflasyon beklentileri ve hâlâ destekleyici finansal koşullar nedeniyle daha esnek ve hızlı bir sıkılaşma yaklaşımını destekledi.

Görüş özetindeki şahin ton, BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın temmuz toplantısı sonrasındaki mesajlarıyla uyumlu olurken, eylül ayında faiz artışı beklentilerini de güçlendirdi. BOJ'un eylül toplantısı öncesinde üç kurul üyesinin konuşma yapması planlanıyor.