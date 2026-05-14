Japonya Merkez Bankası’nda şahin sesler yükseliyor: Faiz artışı sinyali güçleniyor

Japonya Merkez Bankası’nın yönetim kurulu üyelerinden Kazuyuki Masu, ekonomide belirgin bir yavaşlama işareti görülmemesi halinde faiz oranlarının mümkün olan en kısa sürede artırılması gerektiğini söyledi.

Masu’nun açıklamaları, nisan ayındaki para politikası toplantısında görüş ayrılıkları yaşandığını da ortaya koydu. Faizlerin sabit tutulmasından yana oy kullanan Masu’nun ifadeleri, haziran ayında yapılacak bir sonraki toplantıda faiz artışını destekleyen üyeler arasına katılabileceğine işaret ediyor.

Masu konuşmasında, “Ben şahsen mevcut durumun aceleci bir faiz artışını gerektirmediğini düşündüm” ifadelerini kullandı. Ancak verilerin ekonomide belirgin bir durgunluğa işaret etmemesi halinde, “faizlerin mümkün olan en erken aşamada artırılmasının arzu edilir olduğuna inanıyorum” dedi.

Japonya Merkez Bankası, geçen ay politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutmuştu. Ancak dokuz üyeli kurulda üç üye karara karşı çıkarak faizin yüzde 1,0’e yükseltilmesi gerektiğini savunmuştu. Bu gelişme, İran savaşı kaynaklı enerji şokunun yol açtığı enflasyon baskılarına ilişkin endişelerin arttığına işaret etti.