Japonya Merkez Bankası'nda tarihi dönüşüm: Haziran toplantısında faiz artışı masada

Negatif faiz dönemini geride bırakan küresel finans piyasalarında gözler, ultra gevşek para politikasından çıkış adımlarını sertleştiren Japonya Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın Tokyo'da yaptığı son açıklamalar ve kurul içindeki şahin seslerin belirgin şekilde güçlenmesi, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kritik Para Politikası Toplantısı'nda yeni bir faiz artırımının sinyali olarak kabul ediliyor.

Makroekonomik veriler incelendiğinde, nisan ayında yapılan bir önceki toplantıda politika faizi %0,75 seviyesinde sabit tutulmuş olsa da dokuz üyeli kurulda üç önemli ismin faizin derhal %1,0 seviyesine çıkarılması yönünde muhalefet şerhi düşmesi, banka içindeki strateji değişimini gözler önüne sermişti. Son günlerde gelen açıklamalar, bu şahin ayrışmanın kurul geneline yayıldığını gösteriyor.

Enerji şokları ve ithalat baskısı enflasyonu tetikliyor

Para politikasındaki bu keskin dönüş eğiliminin arkasında, küresel jeopolitik risklerin doğrudan Japon pazarını vurması yatıyor. Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin tetiklediği petrol ve enerji şokları, emtiaya bağımlı olan Japon ekonomisinde üretici maliyetlerini son yılların en hızlı yükseliş trendine taşıdı.

Bununla birlikte, ABD doları karşısında kritik eşik olan 160 sınırını test eden zayıf yen, ithalat kanalıyla yerel enflasyonu körüklemeye devam ediyor. Merkez bankası yönetiminin yaptığı son değerlendirmelerde, enerji fiyatlarından kaynaklanan ikincil dalga etkilerinin çekirdek enflasyonu %2'lik resmi hedefin üzerinde tutacağı ve risklerin tamamen yukarı yönlü olduğu açıkça vurgulanıyor.

‘Eğrinin arkasında kalma’ korkusu stratejiyi değiştirdi

Ekonomi yönetimi, enflasyonist baskılara karşı adım atmakta gecikilmesi durumunda, ilerleyen dönemlerde çok daha radikal ve ekonomiye ağır darbe vuracak faiz artışlarına mecbur kalınmasından endişe ediyor. Piyasalarda bankanın ‘eğrinin arkasında kalma’ riskini ciddiye aldığı algısı güçlenirken, vadeli işlem piyasalarında haziran ayında 25 baz puanlık bir faiz artışına gidilerek politika faizinin %1,00 seviyesine çekilme ihtimali %85'in üzerine tırmandı.

Ayrıca, haziran toplantısının kurulun en şahin üyelerinden birinin görev süresinin dolmasından önceki son oylama olması da bu tarihte bir hamle yapılma olasılığını teknik açıdan kuvvetlendiriyor. Tahvil piyasalarında ise şahin tondaki bu beklentilerle birlikte Japonya'nın 10 yıllık tahvil getirileri son 29 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.