Japonya Merkez Bankası'ndan 31 yılın zirve faiz kararı: Yen neden zayıfladı, borsa neden yükseldi?

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aponya Merkez Bankası (BOJ), beklentilere paralel şekilde politika faizini 25 baz puan artırarak %1,25 seviyesine çıkardı. Kararı yayında değerlendiren Piyasa Uzmanı Enes Dikidaş, bu adımla birlikte Japonya'da faizlerin yaklaşık son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Kararın 7'ye karşı 2 oyla alındığını belirten Dikidaş, kurul içerisinde halen temkinli hareket edilmesi gerektiğini savunan üyelerin bulunduğunun bu oylama sonucuyla görüldüğünü ifade etti.

Son 3 ayın ilk faiz artırımı olan bu kararın tek başına bir adımdan ibaret olmadığını vurgulayan Dikidaş, uzun yıllar sıfır ve negatif faiz politikası uygulayan Japon ekonomisinin olağanüstü gevşek para politikasından kademeli çıkış sürecini sürdürdüğünü aktardı. Karar öncesi açıklanan enflasyon verileri büyük bir baskıya işaret etmese de Merkez Bankası'nın enerji fiyatları, zayıf yen ve önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon risklerini dikkate alarak sıkılaşma tercihinde bulunduğunu dile getirdi.

Piyasanın çelişkili tepkisi: Yen zayıfladı, borsa yükseldi

Kararın açıklanmasının ardından piyasada dikkat çeken asıl unsurun faiz artışının kendisinden ziyade piyasanın verdiği tepki olduğunu kaydeden Dikidaş, normal şartlarda yüksek faiz ortamının hisse senetlerini desteklemediğini hatırlattı. Buna rağmen Nikkei endeksinin %1,65 primli seyrettiğini, Dolar/Yen paritesinin ise %0,8'in üzerine çıktığını belirten Dikidaş, faiz artışına karşın Japon yeninin güçlenmek yerine zayıfladığına, hisse senetleri tarafında ise alımların devam ettiğine dikkat çekti.

Küresel faiz dengeleri ve ABD faktörü

Yendeki zayıflığın nedenini küresel faiz dengeleri üzerinden açıklayan Piyasa Uzmanı Enes Dikidaş, piyasaların Japonya'yı değerlendirirken yalnızca ülke içi gelişmelere bakmadığını vurguladı. Aynı hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da faiz artırdığını ifade eden Dikidaş, Japonya'da politika faizi %1,25'e yükselmiş olsa da ABD faizlerinin halen çok yüksek seviyelerde seyrettiğini hatırlattı.

İki ülke arasındaki faiz farkının korunmaya devam ettiğini belirten Dikidaş, doların sunduğu getiri avantajı sürdüğü için faiz artırımına rağmen yen üzerinde beklenen ölçüde bir değer kazanımı yaşanmadığını değerlendirmelerine ekledi.

Gözler BoJ Başkanı Ueda'nın yönlendirmelerinde

Bundan sonraki süreçte piyasaların takip edeceği kritik başlığa da değinen Dikidaş, BoJ Başkanı Ueda'nın yapacağı açıklamalarda geleceğe yönelik beklentilerin ve sözlü yönlendirmelerin piyasa yönü açısından yakından izleneceğini belirterek sözlerini tamamladı.