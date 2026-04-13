Japonya Merkez Bankası'ndan belirsizlik mesajı

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para politikasını denetleyen eski icra direktörü Kazuo Momma, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte Orta Doğu gelişmelerinin "BOJ'u şu an son derece zorlu bir konuma soktuğunu" belirterek "Önümüzdeki iki ila üç ayda çok geniş bir yelpazede sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu tür belirsizlik ortamında herhangi bir merkez bankası için olağan reçete, durumun nasıl gelişeceğini bekleyip görmektir" dedi. BOJ'un kısa vadeli faiz yoluna ilişkin net bir mesaj vermemiş olmasının bankanın kendisinin de 27-28 Nisan toplantısında ne yapacağına henüz karar vermediğine işaret ettiğini vurgulayan Momma, "Nisan toplantısı son derece yakın bir karar olacak" dedi.

Eski BOJ Yönetim Kurulu üyesi Seiji Adachi ise son şahin iletişim tarzına bakılırsa BOJ'un Nisan, Haziran veya Temmuz'da faiz artıracağını tahmin ettiğini söyledi. Ancak "Savaşın ekonomik etkisi henüz netleşmemişken faiz artırmak tetiği çekmek anlamına gelir; bu nedenle Nisan'da artış yapılıp yapılmayacağı zor bir karar" diye ekledi.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Baş Tahvil Stratejisti Naomi Muguruma, BOJ'dan ek sinyal gelmemesi halinde piyasaların Nisan beklentilerini azaltacağını ve bu durumda olası bir artışın piyasaları sarsabileceğini vurguladı. Öte yandan faizin sabit tutulması halinde ise BOJ'un enflasyonla mücadelede geride kaldığı endişesiyle tahvil getirilerinin yükselerek yenin değer kaybedebileceğine dikkat çekti.

Gecelik swap piyasasında Nisan faiz artışı olasılığı yüzde 44'e gerilerken geçen hafta sonunda bu oran yüzde 60 civarındaydı.