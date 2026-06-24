Japonya Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, yüksek petrol fiyatlarının çekirdek enflasyonu bankanın yüzde 2'lik hedefinin üzerine taşıyabileceği uyarısında bulundu.

Ueda, Ortadoğu'daki gelişmelerin, yapay zeka yatırımlarının kârlılığının ve yurt dışı banka dışı faaliyetlerin finansal sisteme çeşitli kanallar aracılığıyla yansımalarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Japonya'nın finansal sisteminin genel itibarıyla istikrarlı seyrini koruduğunu da belirten Ueda, son faiz artışlarının ardından finansal koşulların genişleyici niteliğini sürdürdüğünü ve ekonomik faaliyeti desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Ueda, çekirdek enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşması halinde faiz artışlarını sürdürmeyi beklediğini açıkladı. Gelecekteki faiz artışlarının zamanlama ve hızına ilişkin kararların ise baz senaryonun gerçekleşme olasılığı ve ilgili riskler dikkatle değerlendirildikten sonra alınacağını söyledi. Ueda ayrıca Ortadoğu'daki çatışmanın etkilerini göz önünde bulundurarak faiz artışlarının zamanlama ve hızını belirleyeceğini de vurguladı.