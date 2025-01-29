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Japonya Merkez Bankası'ndan faiz artırımına devam sinyali

Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu, faiz artırımına devam edileceğinin sinyalini verdi.

Haber Merkezi
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Japonya Merkez Bankası'ndan faiz artırımına devam sinyali
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Japonya Merkez Bankası (BOJ) yönetim kurulu üyeleri, faiz artışına devam edilip edilmemesi konusunda ekonominin nötr faiz oranına ilişkin tahminlerin nasıl kullanılacağını ele alırken, bir üye politika faizinin hâlâ bu seviyeden uzak olduğuna dikkat çekti.

BOJ'un Aralık ayı toplantısına ait tutanaklara göre, bir başka üye, Japonya'nın uzun süreli deflasyon döneminden elde edilen verilere dayalı tahminlerin gelecekteki faiz artışlarının zamanlamasının belirlenmesinde kullanılmasının uygunluğunu sorguladı.

Tutanaklara göre, bir üye "Politika faizi nötr seviyeye yaklaşırsa, BOJ'un ekonominin ve fiyatların nasıl tepki vereceğini dikkatle değerlendirebilmesi için faiz artış hızını yavaşlatması gerekecek" dedi.

BOJ üyesi, "Ancak şu anda politika faizi hâlâ nötr seviyeden uzak. Bu nedenle faizlerin zamanında artırılması önemli" diyerek, BOJ'un mevcut döngüde faizleri birkaç kez daha artırabileceğine işaret etti.

BOJ Aralık ayındaki toplantısında politika faizini sabit tutmuş ancak bir yönetim kurulu üyesinin borçlanma maliyetlerini artırma önerisi, bankanın gelecek yılın başlarında politikayı sıkılaştırma yolunda ilerleyeceğine işaret etmişti.

BOJ bu ayki toplantısında ise politika faizini 2008'de yaşanan küresel mali krizden bu yana en yüksek seviyeye yükseltmişti.

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