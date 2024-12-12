Japonya Merkez Bankası’ndan faiz beklentileri belli oldu

Nomura analistlerine göre Japonya ekonomisi ve enflasyonun Japonya Merkez Bankası'nın tahminleriyle uyumlu olması, önümüzdeki hafta faiz artırımının önünü açıyor.

Kyohei Morita ve Uichiro Nozaki, ekonomik temellerin faiz artırımına elverişli olduğunu, ancak BOJ'un temellerden çok belirsizlikleri ve politikayı dikkate alması halinde sıkılaştırmayı erteleyebileceğini söylediler.

Belirsizlik kaynakları arasında Trump yönetimindeki ABD politikası ve piyasaların -özellikle de dövizin- piyasaların sakin olduğu tatil sezonunda bir artırıma nasıl tepki vereceği yer alıyor. Zammın bütçeyi nasıl etkileyeceği gibi maliye politikasına ilişkin nedenler de etkili olabilir.

Eğer BOJ belirsizlikler ya da maliye politikası nedeniyle faiz artırımına gitmezse, Nomura ocak ayında faiz artırımı için iyi bir ihtimal görüyor. BOJ, temellerin yeterince sağlam olmadığını düşünürse, ocak ayında da bir artıştan vazgeçebilir.

Goldman Sachs, BOJ'dan değişim beklemiyor

Goldman Sachs, Japonya Merkez Bankası'nın aralık toplantısında faiz oranını yüzde 0,25'te tutmasını bekliyor.

"Japonya Merkez Bankası'nın henüz görünüm konusunda yeterli güvene sahip olduğuna karar verebileceği bir duruma gelmediğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, "Bu koşullar altında, BoJ'un politika faizini yüzde 0'da tutmasını bekliyoruz" dedi.

Baz senaryosu, Ocak 2025'te faiz artırımına gidilmesi yönünde olduğunu belirten Goldman Sachs, bunun bu döngüdeki son faiz artırımı olma ihtimalinin düşük olduğunu da vurguladı.