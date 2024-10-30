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Japonya Merkez Bankası’ndan hamle beklenmiyor

Allianz Global Investors'tan Hirt, Japonya'daki ve ABD seçimleri öncesindeki siyasi belirsizlik ortadan kalkana kadar BOJ'un herhangi bir adım atmasının olası olmadığını söyledi.

Haber Merkezi
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Japonya Merkez Bankası’ndan hamle beklenmiyor
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Allianz Global Investors küresel Çoklu Varlık CIO’su Gregor MA Hirt, “Siyasi belirsizlik ortadan kalkana kadar BOJ'un herhangi bir adım atmaması olası” açıklamasını yaparken, “Japon devlet tahvilleri konusunda artık çoğunlukla nötr bir görüş benimsiyoruz” dedi.

Getirilerin yeniden fiyatlandığını ve artış döngüsü sırasında hala yukarı yönlü olabileceğini, ancak hızın muhtemelen ılımlı olacağını ve risklerin daha dengeli olduğunu belirten Hirt, değerlemelerin cazip kalması ve getiri farklarının ılımlı olması nedeniyle yen konusunda uzun vadede yapıcı olduğunu belirtti.

Hirt, yapısal iç faktörler sağlam ve küresel büyüme destekleyici olduğu için hisse senetleri konusunda orta derecede yapıcı bir görüşe sahip olduğunu belirtirken, piyasa Japonya'nın genel politika yörüngesinin büyük ölçüde değişmeyeceğine dair güven kazanana kadar dalgalanmanın ortaya çıkabileceğini de vurguladı.

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