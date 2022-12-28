Japonya Merkez Bankası'nın gündemi artan ücretler

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) aralık toplantısının özeti yetkililerin, faiz oranlarını aşırı düşük seviyede tutmaya karar vermelerine rağmen yükselen ücretlerin deflasyon risklerini ortadan kaldırabileceğine dair artan beklentileri ele aldıklarını gösterdi.

BOJ, 19 ve 20 Aralık'ta düzenlediği toplantıda aşırı gevşek para politikasını sürdürmüş ancak uzun vadeli faiz oranlarının daha fazla yükselmesine olanak sağlayan tahvil getiri bandına ilişkin kontrollerde değişiklik yaparak piyasaları şaşırtmıştı.

Yetkililerin artmaya devam eden enflasyon kaynaklı baskılara daha fazla eğilmesi, mevcut başkan Haruhiko Kuroda'nın görev süresi bittiğinde merkez bankasının ekonomiyi destekleyici politikaları kademeli olarak azaltacağı yönündeki piyasa beklentilerini kuvvetlendirdi.

Kuroda'nın görev süresi Nisan 2023'te bitiyor.

Toplantı özetinde "Fiyat artışları yalnızca ürünler için değil hizmetler için de hız kazanıyor...Japonya'da enflasyonist ivmenin artıyor olma ihtimali var" ifadeleri yer aldı.