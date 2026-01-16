Japonya Merkez Bankası'nın nisanda faiz artırabilir

BOJ, Aralık ayında faiz oranlarını 30 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 0,75'e yükselttikten sonra 23 Ocak'ta sona erecek iki günlük politika toplantısında borçlanma maliyetlerini sabit tutmaya hazırlanıyor. Ancak bazı üyeler, nisan ayında yeni bir artış ihtimalini göz ardı etmiyor.

Reuters anketine göre analistlerin %75’ten fazlası bir sonraki artışın temmuzda gerçekleşeceğini ve eylül itibarıyla faizin %1 veya üzerine çıkacağını öngörüyor. Buna karşın BOJ içinden bazı isimler, enflasyonun kalıcı olarak %2 hedefine ulaşacağına dair yeterli kanıt görülmesi halinde daha erken harekete geçilebileceğini söylüyor.

Analistler, 27-28 Nisan toplantısının kritik olacağını, ücret müzakereleri ve 1 Nisan’da açıklanacak iş dünyası anketinin BOJ’un uzun vadeli faiz patikasına ışık tutacağını belirtiyor.