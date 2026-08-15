Japonya müdahale etti, carry trade yeniden Türkiye’ye yöneldi

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Japonya’nın para birimini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği müdahalenin ardından yen yeniden değer kaybetmeye başlarken, küresel piyasalarda carry trade işlemleri yeniden hız kazanıyor. Yatırımcılar, Japonya’daki görece düşük faizlerden yararlanarak yen borçlanıp daha yüksek getiri sunan para birimlerine yatırım yapıyor. Bu işlemlerde Türk lirası da en fazla tercih edilen para birimleri arasında bulunuyor.

Yen, Japonya ve ABD’nin geçen ay gerçekleştirdiği ortak müdahalenin ardından dolar karşısında hızla değer kazanarak 155 seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak bu kazanımların yaklaşık yarısı kısa sürede geri verildi ve dolar/yen paritesi yeniden 160 seviyesine yaklaştı. Financial Times da carry trade talebinin devam etmesinin yen üzerindeki baskıyı artırdığını bildiriyor.

Türk lirası carry trade'de öne çıkıyor

Yatırımcıların yen karşısında pozisyon aldığı para birimleri arasında Türk lirası, Kolombiya pesosu ve Norveç kronu dikkat çekiyor. Bloomberg verilerine göre bu para birimlerinin her birinde yen karşısında açılan düşüş yönlü pozisyonlar 2026'da yüzde 10'un üzerinde getiri sağladı.

Türkiye açısından bu tablo, yüksek faiz ile görece düşük kur oynaklığının yabancı yatırımcı açısından carry trade stratejisini desteklemeye devam ettiğini gösteriyor. TCMB verilerine göre temmuz ortasında Türk lirası mevduat faizleri yüzde 46,7 seviyesindeyken, TLREF de temmuz sonunda yaklaşık yüzde 40 seviyesinde bulunuyordu.

Türkiye'de carry trade pozisyonlarının büyüklüğüne ilişkin Ağustos 2026 itibarıyla yalnızca yen-TL hattını kapsayan güvenilir ve güncel bir toplam tutar verisi bulunmuyor. Bu nedenle toplam rakam vermek yerine, Bloomberg'in işaret ettiği getiri performansını kullanmak daha sağlıklı.

Müdahale carry trade için fırsata dönüştü

Japonya'nın müdahalesi, ilk bakışta yenin değer kazanmasını sağlayarak carry trade pozisyonlarını riske attı. Ancak yatırımcılar bu yükselişi yeni pozisyon açmak için fırsat olarak değerlendirdi.

Alpha Binwani Capital'in kurucusu Ashwin Binwani, dolar/yen pozisyonunu yaklaşık 157 seviyesinden aldığını ve müdahalenin yeni daha yüksek seviyelerden satmak için fırsat yarattığını belirtti.

Hedge fonlarının yen üzerindeki düşüş yönlü pozisyonları da 4 Ağustos'a kadar yaklaşık yarı yarıya geriledi. Ancak yenin müdahale sonrasındaki kazanımlarını koruyamaması, yatırımcıların yeniden carry trade işlemlerine yönelmesine zemin hazırladı.

Yenin faizi hâlâ düşük

Japonya'da politika faizi yüzde 1 seviyesinde bulunuyor. Bu oran gelişmiş ekonomilerin çoğunun altında kalırken, Japonya'daki düşük finansman maliyeti yenin carry trade için cazibesini korumasını sağlıyor.

State Street Bank & Trust verileri de gerçek para hesaplarının Avustralya doları başta olmak üzere euro, ABD doları, Kanada doları ve sterlin karşısında yen satarak carry trade pozisyonlarını sürdürdüğünü gösteriyor.

JPMorgan Private Bank ise ABD doları ve tahvil getirilerinde anlamlı bir düşüş yaşanmaması halinde dolar/yen paritesinin yeniden 162 seviyesini test edebileceği görüşünde.

Japonya yeniden müdahale edebilir

Japonya 31 Temmuz'da yendeki değer kaybını sınırlamak amacıyla müdahalede bulundu. Müdahalenin büyüklüğüne ilişkin tahminler farklılık gösterirken, Reuters Japonya'nın yaklaşık 58,97 milyar dolarlık yen alımı gerçekleştirmiş olabileceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yenin istikrara kavuşturulması konusunda Washington'ın Japonya'ya desteğini yineledi.

Ancak müdahalenin kalıcı olabilmesi için yalnızca döviz piyasasına müdahalenin yeterli olmayabileceği belirtiliyor. Japonya Merkez Bankası'nın faiz politikasını sıkılaştırması, yen üzerindeki baskının azaltılması açısından kritik görülüyor.

Piyasalarda Japonya Merkez Bankası'nın eylül ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler de güçlendi. Reuters'a göre eylül ayında faiz artışı ihtimali son dönemde belirgin şekilde yükseldi.

Türkiye için fırsat kadar risk de taşıyor

Carry trade Türkiye açısından iki yönlü bir tablo ortaya çıkarıyor. Yüksek faiz, TL varlıklarını yabancı yatırımcı açısından cazip hale getirirken, küresel risk iştahının bozulması veya Japonya Merkez Bankası'nın daha hızlı faiz artırması halinde yatırımcıların yen borçlarını kapatmak için TL ve diğer yüksek getirili para birimlerinden çıkması mümkün.

Bu durumda TL'den hızlı çıkış, kur üzerinde baskı oluşturabilir. Özellikle yenin sert değer kazanması, carry trade pozisyonlarının aynı anda kapatılmasına yol açarsa küresel piyasalarda oynaklık hızla artabilir.

Carry trade nedir?

Carry trade, yatırımcıların düşük faizli bir para biriminden borçlanarak daha yüksek faiz getiren bir para birimine yatırım yapması stratejisidir. Japonya'da faizlerin düşük olması nedeniyle yatırımcılar yen borçlanıp Türk lirası gibi daha yüksek faiz sunan para birimlerine geçebilir. Kur değişmediği veya yatırım yapılan para birimi değer kazandığı sürece yatırımcı faiz farkından getiri elde eder. Ancak yüksek getirili para biriminin değer kaybetmesi ya da borçlanılan para biriminin hızla değer kazanması halinde carry trade işlemleri ciddi zarara dönüşebilir. TCMB de carry trade'i düşük faizli para biriminden borçlanıp yüksek faizli para birimine yatırım yapılması olarak tanımlıyor.