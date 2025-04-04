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Japonya, otomobil ihracatında 17 milyar dolar kaybedebilir

Uluslararası Ticaret Merkezi, Trump'ın otomotiv sektörüne yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararının ardından Japonya'nın otomobil ihracatında 17 milyar dolar kaybedebileceğini değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Japonya, otomobil ihracatında 17 milyar dolar kaybedebilir
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BM bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Trump'ın otomotiv sektörüne yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararının ardından Japonya'nın ABD'ye otomobil ihracat potansiyelinde 17 milyar dolar kaybedebileceğini söyledi.

Japonya'nın otomotiv sektörü ülkenin toplam ihracatının yüzde 20'sini oluşturuyor ve ihracatın büyük bir kısmı ABD pazarına yapılıyor.

ITC'nin ticaret ve pazar istihbaratı şefi Julia Spies, dün yürürlüğe giren yüzde 25'lik sabit gümrük vergisinin Japonya'nın ABD'deki ihracat potansiyelinde 17 milyar dolarlık bir kayba yol açabileceğini söyledi.

ITC, Slovakya, Japonya ve Honduras'ın ABD'nin otomotiv tarifelerine yüksek oranda maruz kalan ülkelerden bazıları olduğunu söyledi. ABD pazarı bu ülkelerin otomotiv sektörü ihracatında büyük bir paya sahip.

ITC, Japonya'nın araç ihraç ettiği pazarları çeşitlendirmeye çalışabileceğini belirtti.

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