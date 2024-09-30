Japonya piyasalarında sert düşüş

Çin'de hisse senetleri yüzde 4,84 oranında yükselirken, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 4,64 oranında geriledi. Yatırımcılar, iki ülkeden gelen önemli ekonomik verileri değerlendirerek kararlarını verdi.

Çin'de imalat sektörü daralıyor

Çin’in resmi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Eylül ayında 49,8 olarak açıklandı. Bu rakam, Reuters'ın ankete katılan ekonomistlerin beklediği 49,5'in üzerinde olmasına rağmen, Çin’in imalat sektörü üst üste beşinci ayda da daralma gösterdi.

S&P Global tarafından derlenen özel bir anket olan Caixin PMI ise imalat sektörünün Eylül ayında 50,4'ten 49,3'e düştüğünü bildirdi. Bu rakam, Reuters anketindeki beklenti olan 50,5'in altında kaldı ve sektördeki düşüşün son 14 aydaki en hızlı gerileme olduğu belirtildi.

Japonya'da üretim ve perakende satışlar dikkat çekti

Japonya’da Nikkei 225 endeksindeki sert düşüşe, gayrimenkul hisselerindeki kayıplar öncülük etti. Endeksin en büyük kaybedeni yüzde 11'lik düşüşle Isetan Mitsukoshi Holdings oldu. Geniş tabanlı Topix endeksi de yüzde 3,3 oranında değer kaybetti. Ülkede sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 4,9 oranında geriledi.

Aylık bazda sanayi üretimi ise yüzde 3,3 düşüş gösterdi. Bu oran, Reuters anketindeki yüzde 0,9 beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Japon yeninin dolara karşı değeri yüzde 0,13 oranında zayıflayarak 142,38 seviyesine indi.

Japonya’nın Ağustos ayı perakende satışları ise yıllık bazda yüzde 2,8 oranında artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.